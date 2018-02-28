Спикер ЗакСа вышел из отпуска, который брал ради работы в штабе Путина

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что вышел из отпуска, чтобы вести заседание парламента. Ранее он сообщал, что написал заявление об отпуске ради работы в избирательном штабе Владимира Путина.

28 февраля спикер петербургского ЗакСа приехал в Мариинский дворец на служебной машине и в начале заседания занял место председательствующего. В перерыве журналисты поинтересовались, позволяет ли ему закон в отпуске исполнять все свои обычные обязанности. «А я вышел из отпуска», – ответил Макаров. Он отказался уточнить, продолжает ли он работать в штабе и уйдёт ли в отпуск вновь.

Отметим, что вместе с Макаровым в отпуск ушёл вице-губернатор Константин Серов. Он также занял должность в штабе. Находясь в отпуске, он пропустил заседание городского правительства 27 февраля.