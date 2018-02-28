СМИ: Автолюбителем, возившим труп собаки в бампере машины по Таганрогу, оказался депутат-единоросс

В Таганроге продолжают разбираться со скандальной историей о жестокости по отношению к животным: 27 февраля сообщалось, что некий местный житель несколько дней возил труп сбитой им собаки, впечатанной в бампер машины, по всему городу.

Как сообщает местный паблик «Мой Таганрог» 28 февраля, в автовладельце некоторые местные жители узнали депутата-единоросса Новобессергеневского сельского поселения Валерия Писковца. На сайте ТИКа Неклиновского района Ростовской области действительно имеется такой депутат. Народным избранником он работает с 2012 года. Любопытно, что депутатские обязанности совмещает с врачебными: Писковец — заместитель главного врача одной из частных клиник города — ООО «Ника». Врач-гастроэнтеролог 1 категории, кандидат наук, стаж — 29 лет.

ГУ МВД по Ростовской области скупо сообщает, что ведет проверку. «В дежурную часть УМВД России по городу Таганрогу обратилась женщина и сообщила об известном ей факте жестокого обращения с животными. Полицейские приняли заявление и начали проверку», – говорится на сайте в сообщении от 27 февраля.

Комментирует произошедшее Писковец неохотно. В разговоре с блогером Ильей Варламовым он сообщил, что все это произошло неделю назад, а на вопрос, как же так случилось, ответил: «Ума не приложу».