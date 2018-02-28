В Петербурге появятся «тротуарные» отряды

«Тротуарные» отряды будут убирать снег в центре Петербурга со следующей зимы. Создание специальной службы анонсировал вице-губернатор Николай Бондаренко, выступая перед депутатами Законодательного собрания 28 февраля.

Предполагается, что в службе будут состоять около 400 человек. Они будут отвечать за ручную уборку пешеходных зон в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города.

Бондаренко подчеркнул, что в обязанности специальных отрядов войдёт согласование уборки тротуаров с жилищными организациями. Ранее он отмечал, что часто на уже почищенные тротуары скидывают снег и лёд с крыш.