«Пионерская» и «Выборгская» закрыты на проверку

Сразу две станции петербургского метрополитена не доступны пассажирам днем 28 февраля. Бесхозные предметы замечены на красной и синей ветках.

Как сообщили в пресс-службе метро, с 12.26 поезда по первой линии следуют без остановок на «Выборгской», а на второй линии проезжают «Пионерскую». Сбой в работе произошел из-за подозрительных вещей, найденных на обеих станциях. Наземные вестибюли «Выборгской» и «Пионерской» закрыты, людей на платформы не пускают.