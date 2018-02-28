Нападающий Шипачев вернулся из фарм-клуба в СКА

Нападающий хоккейного клуба СКА Вадим Шипачев вернулся в основной состав команды после того, как он был переведен на один день в фарм-клуб. Об этом «Фонтанке» 28 февраля сообщили в пресс-службе армейцев с Невы.

«Это исключительно технический момент. У нас вчера в матче против «Йокерита» играло много людей из «СКА-Невы», потому что нужно было состав откуда-то набрать. Олимпийцы еще не вернулись. И чтобы дозаявить кого-то, из ВХЛ нужно было просто убрать одного человека. Шипачева уже вернули в основу», – пояснили в пресс-службе СКА.

Напомним, в минувший вторник стало известно, что Шипачев переведен в фарм-клуб СКА – «СКА-Неву». Многие посчитали, что это какой-то вид наказания для хоккеиста, ранее также выведенного из состава сборной России по хоккею на олимпийском хоккейном турнире. Главным тренером СКА и сборной является Олег Знарок.

Добавим, что Вадим Шипачев стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018, проведя всего один матч за сборную.