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28.02.2018 12:15

Azur Air запретили полеты по самым популярным туристическим маршрутам

Авиакомпании Azur Air отказали в допуске к рейсам в Турцию, Болгарию, Испанию, на Кубу и в некоторые другие страны. Приказ «О допуске и внесении изменений в условия допуска перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов» опубликован на сайте Росавиации 28 февраля.

Перевозчику отказали как в регулярных, так и в чартерных маршрутах. Ранее «Фонтанка» сообщала, что ведомство ограничило срок действия сертификата эксплуатанта до 20 марта.

Теперь  Azur Air не сможет регулярно летать из Екатеринбурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Красноярска в Гоа, а в Анталью и Канкун  не полетит из Москвы.

Среди запрещенных чартерных рейсов — в Варну (из Москвы); в Бургас (из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Омска); в Пунта-Кану (из Москвы и Санкт-Петербурга); в Барселону (из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,Самары, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода); в Пальму-де-Майорку (из Москвы и Санкт-Петербурга); в Варадеро (Куба) из Москвы и Петербурга. 

Претензии Росавиации, ставшие причиной ограничения срока действия сертификата эксплуатанта, касались организации летной работы и  поддержания годности воздушных судов. Как говорится в сообщении ведомства, недостатки не были устранены в полном объеме к требуемому сроку. По закону, в таком случае можно приостановить действие сертификата или вообще отозвать его, однако Росавиация только ограничила срок действия документа. 

Ростуризм присоединился к претензиям Росавиации, призвав прекратить продажу билетов на рейсы Azur Air во избежание «массовых нарушений прав туристов».

Отметим, что компания 26 февраля сообщала, что полностью устранила все недостатки, а отчет об этом отправила в Росавиацию еще на прошлой неделе.

Справка:

AZUR air – крупнейшая российская чартерная авиакомпания, базирующаяся в московском аэропорту Домодедово и выполняющая рейсы для туроператора Anex, входит в состав холдинга Anex Tourism Group. В 2017 году авиакомпания перевезла 3,7 млн пассажиров.


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