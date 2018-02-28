Силовики запутались в подсчете предотвращенных в РФ терактов

25 терактов предотвратили в России за минувший 2017 год. Об этом на пресс-конференции в Москве 28 февраля заявил первый замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.

Силовик также добавил, что за год количество зарегистрированных в стране проявлений терроризма снизилось на четверть. Это не только подготовка терактов, но и вербовка боевиков, публичные призывы к терроризму, захват заложников.

Между тем еще 22 декабря прошлого года глава ФСБ Александр Бортников заявил в интервью «Российской газете», что за все тот же 2017 год его подчиненные предотвратили 23 теракта. При этом всего десятью днями ранее, 12 декабря, Бортников говорил в прессе о 18 неслучившихся терактах (и 61 террористическом преступлении).

Окончательно запутал граждан 15 февраля генеральный прокурор Юрий Чайка. По его данным, число террористических преступлений в стране в 2017 году сократилось на 16%, предотвращено 24 теракта.

Для сравнения: в декабре минувшего года минюст США тоже отчитался об итогах работы за год. По его данным, сотрудники ФБР за отчетный период предотвратили 723 теракта. В Израиле спецслужбы за 2017 год предотвратили 400 терактов, включая 13 атак смертников.