ФСБ задержала в Калуге четырех человек с 27 единицами огнестрела и символикой «Артподготовки»

Федеральная служба безопасности 28 февраля сообщила о задержании в Калуге четверых членов «региональной преступной группы, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе».

Как говорится в официальном сообщении ФСБ, спецоперация прошла накануне, 27 февраля. Из незаконного оборота изъяли «27 единиц огнестрельного оружия (15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовка), свыше 100 основных частей и комплектующих к нему, 9 самодельных взрывных устройств, 3,5 кг взрывчатого вещества, более 200 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы, литературу и листовки антиконституционного содержания, атрибутику с символикой экстремистской организации «Артподготовка» (запрещена на территории РФ. — Прим. ред.).

Кроме того, сотрудники спецслужб обнаружили и ликвидировали лабораторию по изготовлению СВУ и мастерскую по модернизации огнестрельного оружия и производству боеприпасов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). К нему могут добавиться дела по статьям 222.1, 223 (незаконное изготовление оружия), 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).