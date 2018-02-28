Вице-губернатор Бондаренко предложил изменить правила парковки для уборки снега

Новые правила парковки в городе предложил ввести вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко. Инициатива, которая призвана облегчить уборку снега, прозвучала в ходе выступления в городском парламенте 28 февраля.

«В Швеции с 1 ноября по 15 мая машины паркуются неделю на одной стороне, неделю на другой стороне. Когда одна сторона свободна, дорожники производят ее уборку. То, что у нас творится, это никуда не годится», – отметил он.

Бондаренко добавил, что его не устраивает уборка дворовых территорий. Отдельно он отметил нюансы по уборке тротуаров. По его словам, дороги часто приходится убирать дважды, поскольку на уже очищенные пешеходные зоны скидывают сосульки и снег с крыш. По мнению вице-губернатора, это происходит из-за несогласованности действий жилищных компаний и организаций.