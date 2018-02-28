Суд не стал наказывать дрифтера с Васильевского острова

Автомобилист, дрифтовавший на Биржевой площади в ноябре 2017 года и устроивший прокат с пассажиром на крыше по Невскому, – одно и то же лицо. Его не лишили прав в конце прошлого года каким-то чудом. Об этом стало известно 28 февраля. Итогом нарушений ПДД стал штраф.

Наказание водителю грозило за видео с Васильевского, размещенное в аккаунте RRK (Rich Russian Kids) в Instagram. Комментарий о том, не попала ли запись с Невского туда же, говорит сам за себя.

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