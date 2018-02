У лидеров КНДР нашли бразильские паспорта

У глав Северной Кореи Ким Чен Ына и его покойного отца Ким Чен Ира были бразильские паспорта, сообщает 28 февраля Reuters. Агентству удалось получить фотокопии документов. Оно утверждает, что паспорта были получены в обход закона.

Документы были выданы в 1990-х годах и, по словам источников в европейских спецслужбах, использовались для получения виз как минимум в два западных государства. В них, например, есть штамп посольства Бразилии в Праге, с датой — 26 февраля 1996 года. Кроме того, паспорта могли использовать для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг.

Документы были оформлены на имена Йозефа Пхака (рожденного 1 февраля 1983 года) и Иджонга Чои (рожденного 4 апреля 1940 года). Оба «гражданина» Бразилии появились на свет в городе Сан-Паулу.

EXCLUSIVE: North Korean leaders used Brazilian passports to apply for Western visas in 1990s, sources tell @Reuters. https://t.co/b6uX3DgzMK @GuyReuters pic.twitter.com/6tAaHU6VrF