У лидеров КНДР нашли бразильские паспорта

У глав Северной Кореи Ким Чен Ына и его покойного отца Ким Чен Ира были бразильские паспорта, сообщает 28 февраля Reuters. Агентству удалось получить фотокопии документов. Оно утверждает, что паспорта были получены в обход закона.

Документы были выданы в 1990-х годах и, по словам источников в европейских спецслужбах, использовались для получения виз как минимум в два западных государства. В них, например, есть штамп посольства Бразилии в Праге, с датой — 26 февраля 1996 года. Кроме того, паспорта могли использовать для поездок в Бразилию, Японию и Гонконг.

Документы были оформлены на имена Йозефа Пхака (рожденного 1 февраля 1983 года) и Иджонга Чои (рожденного 4 апреля 1940 года). Оба «гражданина» Бразилии появились на свет в городе Сан-Паулу.

МИД Бразилии уже проводит внутреннее расследование в связи с появлением фотографий документов. Дипломаты, как передает Reuters, утверждают, что не замечают следов подделки, и говорят, что паспорта оформлены на подставных лиц.

Источники в спецслужбах, которые цитирует агентство, говорят, что документы свидетельствуют не только о желании членов династии Кимов ездить по миру, но и о возможных путях их эвакуации из КНДР «в случае опасности».

До сих пор данных о путешествиях Кимов куда-либо было очень немного. Сообщалось, например, что Ким Чен Ын, нынешний правитель страны, бывал в Токио и учился в международной школе в швейцарском Берне под видом сына водителя посольства.