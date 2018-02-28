Бизнес в Петербурге хотят освободить от налога на прибыль, но с условиями

Новые налоговые льготы предложили предпринимателям в Петербурге в обмен на инвестиции в городскую промышленность. Законопроект о введении специального инвестиционного контракта утвердили в первом чтении на заседании петербургского парламента 28 февраля.

Суть специнвестконтракта (или сокращенно СПИК) сводится к тому, что компания в обмен на льготы обязуется инвестировать средства в развитие производства и достичь определенных результатов. Обязательства сторон прописываются в специальном двухстороннем (с регионом) или трехстороннем (с регионом и федеральным правительством) соглашении.

Речь идет об освобождении на пять лет от уплаты налога на имущество организаций для тех инвесторов, кто вложил в недвижимость не менее 300 миллионов рублей. Еще одно обязательное условие в этом случае – доля от реализации товаров, произведенных в результате исполнения инвестиционного контракта, должна составлять не менее 70% всех доходов.

Также предлагается освобождать от уплаты налога на прибыль в бюджет Петербурга инвесторов, вложивших не менее 750 миллионов рублей в предприятия ряда установленных законом отраслей, зарегистрированных на территории города. В данном случае доля выручки от реализации товаров, произведенных в рамках СПИК, должна составлять уже не менее 90% от всей суммы валовой выручки.

Инвесторы, вложившие те же 750 миллионов и получившие, в рамках СПИК, доход от реализации продукции не менее 70% от валовой выручки, получат сниженную ставку налога на прибыль в части зачисления в городской бюджет. В 2018-2020 годах она составит 12,5%, а впоследствии — 13,5%.

Специальные инвестиционные контракты планируется заключать с предпринимателями, взявшими на себя обязательство в установленный срок своими силами создать, освоить или модернизировать производство промышленной продукции на территории Северной столицы. При этом объем капиталовложений, согласно федеральному законодательству, должен составлять не менее 750 миллионов рублей. Инвестиционные контракты могут быть как двух-, так и трехсторонними, заключенными между инвестором, Санкт-Петербургом и Российской Федерацией.