Десять туров до развязки

Отрыв в 8 очков, многочисленные отставки и борьба за выживание: "Фонтанка" рассказывает, чего ждать от российского футбола весной.

В среду в Петербург возвращается отечественный футбол – для начала в виде матча Кубка России на свежем морозном воздухе: на Малой спортивной арене стадиона "Петровский" "Тосно" в дерби корюшек принимает "Луч-Энергию" из Владивостока. Накануне возобновления Российской футбольной премьер-лиги – матч "Зенит"-"Амкар" состоится в субботу, в 16:30, – "Фонтанка" рассказывает о главных интригах последних 10 туров чемпионата страны, принимающей первенство мира по футболу.

Редкий случай, когда после 20 туров внизу турнирной таблицы есть определенная неоднозначность. С одной стороны, СКА точно не жилец: у парней из Хабаровска после 20 туров 12 очков, и с вероятностью 146 % в мае команда вернется обратно в Футбольную национальную лигу. С другой стороны – 4 команды идут в таблице с разницей в одно очко: "Анжи" – 19, "Тосно" – 20, "Амкар" – 21, "Динамо" – 22.

То есть любая из этих команд может вылететь из элитного дивизиона напрямую, а еще две рискуют оказаться в переходных матчах (напомним, по итогам сезона две худшие команды РФПЛ понижаются в классе автоматически, команды, занявшие 13 и 14 места, сражаются в двух матчах с клубами, разместившимися на третьей и четвертой строчке ФНЛ).

К слову, у "Тосно" все в собственных руках, точнее, уж простите, ногах: сразу после кубкового матча команда, за которую болеют корюшка и лось, летит в Хабаровск играть против немотивированного СКА. Также в оставшейся части чемпионата "Тосно" ждут прямые матчи за 6 очков против "Амкара", "Анжи" и "Динамо". Естественно, последняя игра, которая пройдет в мае, будет интересна противостоянием двух нападающих: из "Тосно" в "Динамо" в январе перешел Евгений Марков, в обратном направлении в феврале проследовал прекрасно знакомый петербургским любителям футбола лучший бомбардир Кубка УЕФА 2007-2008 Павел Погребняк.

Со стороны минимальными выглядят шансы "Анжи", но лишь для человека, не знающего контекста. Генералы из Центрального совета "Динамо" вряд ли позволят команде Льва Яшина второй раз вылететь из высшего дивизиона: Дмитрий Хохлов сумел основательно подразогнать наследие прошлого, из "Динамо" зимой ушло под 10 человек, включая все того же Погребняка. Помимо Маркова, команду усилил фланговый защитник Константин Рауш из "Кельна" (судя по всему, это трансфер из категории "требуется игровая практика перед большим турниром").

За "Амкар" говорит невероятный жизненный опыт главного тренера Гаджи Гаджиева. Честно говоря, вот так, без поисковиков, и не вспомнить, когда его команды вылетали в предыдущий раз. Главной интригой пермского футбола стал старинный сюжет под названием "закроют ли долги", команда за зиму фактически не изменилась, лишь в аренду был взят форвард ЦСКА Оланаре.

В трех командах в декабре сменились главные тренеры. В середине декабря в Ростове в большой спорт вернулся один из самых ярких отечественных тренеров Валерий Карпин. Последним местом работы некогда директора и тренера "Спартака" был телеканал "Матч-ТВ", осенью ходили слухи про разные клубы, но высадился в итоге Валерий Георгиевич на берегах Дона. На Дальнем Востоке был отправлен в отставку Алексей Поддубский, выводивший хабаровский СКА в элиту. Вместо него был назначен Ринат Билялетдинов. Впрочем, в "Ахмате" избавление Михаила Галактионова от приставки "и.о." в декабре стало лишь формальностью: Галактионов работал с клубом из Грозного с 31 октября, после увольнения Олега Кононова (Кононов, сделавший себе имя в "Краснодаре", не проработал в столице Чечни и года: команду белорусский тренер принял 22 мая). 3 команды в межсезонье – это много, это почти четверть от общего числа клубов в Лиге, но к такого рода последовательности в принятии решений российские любители футбола привыкли давно. Всего в чемпионате России с начала турнира в середине июля 2017 года главных тренеров меняли пять раз, и опыт подсказывает нам, что одну-две отставки до конца сезона мы еще увидим.

Надо сказать, что турнирная таблица после двух третей сезона выглядит уже сложившейся: дно мы уже обсудили, за места в еврокубках будут бороться те же, кто всегда. Напомним, с этого сезона первые три места позволяют принять участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, четвертая и пятая строчки – в Лиге Европы. В середине таблицы – команды, которым, уж простите за резкую правду, за редким исключением ничего не нужно, и тут любителей футбола могут интересовать лишь специфические сюжеты. Каким станет возвращение Карпина в большой футбол? Во что будет играть его "Ростов" с возрастным Тимофеем Калачевым и вечной чехардой в руководстве? Чем закончится очередная перестройка "Рубина" Курбаном Бердыевым? – этой зимой казанский клуб покинули, как в "Динамо", под 10 игроков, купленных предыдущим руководством, зато вернулись хорошо знакомые Бердыеву Кристиан Нобоа и Павел Могилевец. В тульском "Арсенале" будет проходить любопытный эксперимент под названием "возвращение в сборную Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева". Про Новосельцева это, кстати, не шутка: в последние два месяца два основных защитника сборной России Виктор Васин и Георгий Джикия получили травмы крестообразных связок колена и с высокой долей вероятности пропустят чемпионат мира, что, говоря цинично, повышает шансы Новосельцева – лишь бы играл. В "Уфе" интересно наблюдать за прогрессом не чужого Петербургу дуэта Сергей Семак – Александр Низелик. Семака, кстати, с прошедшим.

Вершок турнирной таблицы понятен: за Европу будут бороться "Локомотив", "Зенит", "Спартак", "Краснодар" и ЦСКА. Главный вопрос – в каком порядке расположатся клубы в середине мая. Не факт, что ЦСКА с "Краснодаром" будут довольствоваться местами в Лиге Европы: ЦСКА много лет испытывает сложности с финансами, зимой в команду из "Лестера" вернулся Ахмед Муса, и амбиции замахнуться на попадание в Лигу чемпионов с ее премиальными – понятная задача для команды Евгения Гинера и Виктора Гончаренко. ЦСКА от "Зенита" со "Спартаком" отделяет всего два очка, и с "Зенитом" у армейцев есть очный матч в конце апреля. "Спартак", у которого с петербургской командой одинаковое количество очков – по 37, совершил два трансфера: в клуб перешли алжирский полузащитник Софиан Ханни из "Андерлехта" и арендованный у "Наполи" игрок обороны Никола Максимович. Оба трансфера не выглядят решающими.

Лидерство "Локомотива" в чемпионате – самая громкая сенсация этого сезона. Естественно, главный сюжет для футбольного Петербурга на весну – будут ли отыграны 8 очков, которые отделяют команду Роберто Манчини от команды Юрия Семина. Очевидно, что раз в "Зените" за последние 9 месяцев поменяли почти все – от президента до пресс-атташе, то старались не для второго места, пусть оно и гарантирует участие в Лиге чемпионов. Напомним, что в "Зенит" в зимнее трансферное окно перешли 3 россиянина – Антон Заболотный, Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин, в "Локомотиве" изменений в составе нет вообще. По иронии судьбы команды встречаются в очном режиме в предпоследнем туре, 6 мая, когда многое уже может быть решено. Или, напротив, решится.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»