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28.02.2018 11:13

Помогите не стать «лежачей»

Марине Гагариной, после того, как она вышла на пенсию, поставили диагноз - прогрессирующий остеопороз. Врачи прописали современный высокоэффективный препарат, благодаря которому наметилось улучшение. Но на продолжение терапии у пенсионерки денег нет, а прекращать приём лекарства, значит свести на нет все предыдущие усилия и стать «лежачей». Женщине остаётся только уповать на помощь неравнодушных людей.
Помогите не стать «лежачей»

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит о помочь в сборе необходимой суммы на лекарства.

Гагарина Марина Борисовна, 55 лет.

Тяжелый прогрессирующий остеопороз. Необходим препарат «Форстео».

Не хватает 209 760 руб.

Большую часть жизни Марина Борисовна, по образованию техник-электрик, проработала на заводе – сначала инженером, потом перешла на рабочую специальность. Приходилось в одиночку поднимать двоих детей, а рабочим платили больше. В 90-е годы с завода пришлось уйти, платить совсем перестали. Женщина с головой окунулась в новые рыночные реалии – пошла на менеджера по закупкам и продажам. Всему училась с нуля, выходило довольно успешно.

Недавно Марина Борисовна вышла на пенсию. Ей предстоит жить на 9459 рублей.

«Мое желание хоть как-то зарабатывать сыграло со мной злую шутку, – рассказывает теперь уже пенсионерка. – Алиментов было не добиться, а кормить детей нужно всегда сейчас, а не послезавтра. Вот и соглашалась получать зарплату «по-черному».

В прошлом году у Марины Борисовны диагностировали тяжелейший остеопороз. Началось все с перелома шейки бедра. Требовалось срочное эндопротезирование. Квот не было, пришлось самой оплатить операцию и последующую реабилитацию. Затем случился перелом руки. Сейчас под угрозой позвоночник. И перспектива стать лежачей больной.

Помочь может современный высокоэффективный препарат «Форстео», восстанавливающий костную ткань и являющийся золотым стандартом в лечении остеопороза. Марина Борисовна оплатила и прошла восьмимесячный курс лечения. На это ушел весь остаток накопленных средств. Улучшения от приема «Форстео» уже есть, но принимать лекарство необходимо еще год. Денег на продолжение лечения взять негде. Дети помочь не могут, дочь ушла в декрет, ждать серьезной финансовой помощи от сына тоже не приходиться. Сама Марина Борисовна сейчас только подрабатывает, серьезные перегрузки или неосторожные движения грозят новыми переломами.

На прошлой неделе, чтобы избежать перерыва в терапии, фонд оплатил лекарство еще на четыре месяца приема. Для завершения курсового лечения необходимо собрать еще 209 760 руб. — именно такова стоимость восьми шприцов препарата.

О том, как помочь Марине Борисовне, модно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/136/.


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