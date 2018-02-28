Сотрудники ФСБ трижды приезжали в Аргентину по «кокаиновому делу»
Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич рассказала подробности спецоперации по пресечению поставки наркотиков через российское посольство.
Об этом 28 февраля пишет Russia Today. «Это была выверенная операция. Представьте, что сотрудники Федеральной службы безопасности России приезжали в Аргентину три раза. Мы обменялись информацией о том, как организация работала в Аргентине, в России…» — цитирует издание слова Буллрич. Она уточнила, что к отправке готовили «партию кокаина высокого качества». Ее стоимость, по оценкам министра, составляет до 60 млн евро.
«Достигнутое взаимное доверие позволило ликвидировать преступную организацию. Проделанная совместная работа придала нам большую уверенность. И для нас всё это открывает очень большую дверь и окно для работы с Россией», — подытожила Буллрич.
Справка:
Напомним, на территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 кг). Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев» - пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать, где они. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева.
В результате в декабре 2017-го и в феврале 2018 года были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве.
Андрея Ковальчука считают предполагаемым организатором контрабандного канала. Он был объявлен Россией в международный розыск еще в январе 2018-го.
СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили подлинность снимков, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж и подделку.