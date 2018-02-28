Сотрудники ФСБ трижды приезжали в Аргентину по «кокаиновому делу»

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич рассказала подробности спецоперации по пресечению поставки наркотиков через российское посольство.

Об этом 28 февраля пишет Russia Today. «Это была выверенная операция. Представьте, что сотрудники Федеральной службы безопасности России приезжали в Аргентину три раза. Мы обменялись информацией о том, как организация работала в Аргентине, в России…» — цитирует издание слова Буллрич. Она уточнила, что к отправке готовили «партию кокаина высокого качества». Ее стоимость, по оценкам министра, составляет до 60 млн евро.

«Достигнутое взаимное доверие позволило ликвидировать преступную организацию. Проделанная совместная работа придала нам большую уверенность. И для нас всё это открывает очень большую дверь и окно для работы с Россией», — подытожила Буллрич.