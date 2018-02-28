Причиной стрельбы в Казани назвали супружескую ссору

Министерство внутренних дел России и Следственный комитет 28 февраля рассказали подробности вчерашней стрельбы на улице Авангардной в Казани, в результате которой погибли два человека.

Как передает пресс-служба ведомства, предполагаемый виновник отсидел 10 суток за хулиганство, после чего явился выяснять отношения с женой и шурином. По предварительной информации, мужчина разогрел себя спиртным.

Жена тем временем пряталась у брата. Нежданный гость стал стрелять по двери; услышав выстрелы, обитатели квартиры позвонили в полицию. Однако прибывшим полицейским стрелявший сдаваться не собирался и оказал сопротивление.

В ходе задержания двое погибли: возможный подельник злоумышленника и сотрудник Росгвардии. Стрелявший скончался в ходе задержания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. На сайтах МВД и СКР говорится, что преступник был «обезврежен».

СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).