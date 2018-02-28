68 велосипедных краж настигли сидящего в Крестах петербуржца

Крупную серию краж велосипедов раскрыли в Петербурге. Список похищенных двухколесных транспортных средств едва не дотянул до семи десятков.

В августе 2017 года за кражу велосипеда из технического помещения на Московском проспекте, 82, был задержан 38-летний местный житель. По данным «Фонтанки», его отправили в Кресты, где к 28 февраля мужчине предъявили еще 68 подобных преступлений, совершенных в 2016-2017 годы. Исчезал не только двухколесный транспорт, но и личные вещи из салонов машин. География происшествий включает в себя четыре района: Московский, Приморский, Калининский и Петроградский. Часть похищенного удалось вернуть владельцам.