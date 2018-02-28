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28.02.2018 10:35

Сотрудники МЧС погибли в Москве, спасая жильцов от пожара в многоэтажке

Двое сотрудников МЧС погибли при тушении пожара в Москве в ночь на 28 февраля. Жильцов горящей квартиры и их соседей удалось спасти.

Как сообщили в пресс-службе столичного МЧС, огонь в доме 3, корпус 1, на бульваре Матроса Железняка вспыхнул поздним вечером вторника. Горела квартира на 16 этаже, откуда вызволили взрослого и троих детей. Во время эвакуации жильцов многоэтажки лопнуло остекление и произошел выброс пламени. Двое пожарных погибли на месте.

Следственный комитет Москвы возбудил по факту уголовное дело. В ведомстве рассказали, что случившееся квалифицировали как нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Следствие рассматривает различные версии возгорания, одной из приоритетных является неисправность электропроводки.

Точную причину гибели сотрудников МЧС установят после судебных экспертиз.


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