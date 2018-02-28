В пригороде Петербурга разоружили гараж

В гаражном кооперативе Курортного района нашёлся склад с оружием. Гранаты, порох и почти килограмм тротила обещают уголовное дело ранее несудимому петербуржцу.

Как стало известно «Фонтанке», в кооператив «Дюны» в Белоострове оперативников уголовного розыска 27 февраля привело расследование дела о вымогательстве, возбужденного в конце января этого года. Обыск в гараже 65-летнего местного жителя, ранее проблем с законом не имевшего, оказался плодотворным.

Из помещения вынесли почти сотню патронов разного калибра, чуть больше трех десятков похожих на детонаторы предметов, пару ручных финских осколочных гранат, а также ручную противотанковую, советскую осколочную и так называемую «лимонку» – по одной. Кроме того, в гараже обнаружились тротил, порох, пистолет, пара карабинов и составные части оружия. Всё это направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.