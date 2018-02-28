В электронных ПТС предложили сделать защиту от мошенников

Внесение в электронные ПТС персональных данных автовладельца поможет защитить покупателя машины с пробегом от мошенничества. К такому выводу пришли эксперты и предложили правительству сделать внесение данных в электронный паспорт машины обязательным. Об этом стало известно 28 февраля.

Проблема в том, что классический ПТС изготавливается на специальной бумаге и защищен. С внедрением в июле электронной формы документа, по закону о персональных данных, предоставление информации окажется не обязательным. Единственной защитой покупателя станет договор купли-продажи – бумажка, заполняемая от руки и с очень высоким риском подделки.

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