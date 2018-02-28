Депутат Госдумы – о кино: «Мы знаем актёров, которые сбежали за границу и льют грязь на головы нашего многонационального народа»

Высказывания актёра Алексея Серебрякова подтолкнули Госдуму к новой идее: запретить режиссёрам снимать в кино недостаточно патриотичных артистов. Автор инициативы Иван Сухарев (ЛДПР) поделился своими соображениями с «Фонтанкой».

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предлагает ограничить участие в съёмках российских фильмов артистов с антироссийскими взглядами. Соответствующий запрос он направил министру культуры Владимиру Мединскому.

Вдохновил депутата актёр Алексей Серебряков. Напомним, что в интервью Юрию Дудю он сказал: «До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство». На вопрос о том, заметны ли в России признаки 1990-х годов, Серебряков ответил, что да, заметны – стоит только отъехать на 30-70 километров от Москвы. Депутат Сухарев утверждает, что к нему хлынули обращения от возмущённых и оскорблённых избирателей, что и подвигло его на обращение в Минкульт.

Депутат Иван Сухарев – первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Президент Федерации настольного тенниса Башкортостана. Член Межпарламентской ассоциации православных. Потомственный юрист. Во время учёбы в Башкирском госуниверситете вступил в ЛДПР. После окончания работал адвокатом и руководил общественной приёмной Владимира Жириновского. Автор законодательной инициативы, которая позволит пчеловодам определять, на каком поле пчела отравилась пестицидами, и других полезных законопроектов.

- Иван Константинович, что именно вы предлагаете применительно к недостаточно патриотичным деятелям кино?

– Я вообще, честно скажу вам, был неприятно поражён. Я с уважением, конечно, отношусь к некоторым нашим представителям актёрской братии, но всё-таки некоторые вещи не дозволено говорить. Особенно если ты кормишься из рук у народа. В отношении этого народа говорить гадости – это, наверное, не дозволено и непозволительно никому.

- Вы хотите законодательно запретить снимать в кино таких актёров?

– Мы ничего не запрещаем. Это не какая-то законодательная инициатива. Это просто предложение. Это был запрос на имя Мединского: предложение ограничить доступ на роли в фильмах, а соответственно – на гонорары от этих фильмов, актёрам, которые занимаются антироссийской пропагандой. Антинародной пропагандой. И которые снимаются за счёт бюджета. Речь шла именно о фильмах, которые снимаются за счёт народных денег. За счёт тех, кто честно платит налоги. Работает. Которые были оскорблены. Собственно, и ко мне приходили с жалобой на эти высказывания.

- Вы говорите о высказываниях актёра Алексея Серебрякова?

– В данном случае – да.

- Он ведь не в России живёт?

– Живёт-то он в Канаде, а деньги получает откуда?

- Думаю, что зарабатывает.

– Он их получает от наших фильмов. И неплохие гонорары. В первую очередь, я, наверное, если бы был на его месте и позволял себе такие высказывания, я бы сам отказался брать деньги у тех, кого я поливаю грязью.

- А если он режиссёру нужен как актёр – всё равно нельзя снимать?

– Знаете, если он актёр и нормальный добропорядочный человек, он должен отказаться от гонораров. А если не может позволить себе отказаться от гонораров – ему надо помочь в этой части. И вот этот мой запрос направлен на то, чтобы помочь таким людям не оказываться у такой кормушки.

- Вы имеете в виду не только Алексея Серебрякова?

– Я имею в виду – вообще: при формировании актёрских составов на тот или иной фильм надо более внимательно подходить к отбору кандидатов.

- Какие критерии вы предлагаете учитывать при подборе актёров на роли?

– Когда конкретно оскорбляют людей, наш народ, называя его национальной идеей хамство и силу, оскорбляя тех, кто живёт на периферии, – это не должно быть позволено. Ты же берёшь деньги у людей, которые формируют бюджет!

- А вдруг его уже сняли, а потом он высказался?

– Ну вот сняли уже, к сожалению. Уже гонорар получил, да.

- И что делать? Фильмы снимать с проката?

– Мы об этом не говорим. Мы говорим про формирование актёрских составов. Чтобы в следующий раз его не приглашали на роли.

- Почему ваша инициатива касается только кино? Вы не планируете распространить её и на другие виды искусства?

– Вы знаете, в данном случае просто именно такой факт был. Произошёл конкретный факт. И по этому факту был направлен запрос. А чего ещё должна касаться инициатива? В основном – это кинофильмы. Мы знаем некоторых актёров, которые вообще сбежали на Украину и льют грязь на головы нашего многонационального народа. Невзирая на нации и вероисповедания. Из-за границы. И тоже снимались когда-то.

- Вдруг в другие сферы искусства просочатся какие-то недостойные художники, музыканты, театральные деятели?

– Знаете, художники не получают такие бешеные деньги из бюджета, из кармана народного.

- Выбор отрасли, куда нельзя пускать недостаточных патриотов, определяется размером гонораров?

– Это не определяется размером гонораров. Мы говорим только про фильмы. И о высказываниях, которые звучат регулярно и постоянно. Именно этим вызван мой запрос: конкретным высказыванием. Если бы это было единственное высказывание какое-то, случайно где-то высказано, но это же система. Думаю, что надо позволить этим людям работать как свободным художникам. Пусть его приглашают в авторское кино. Может быть, его позовут в Голливуд. Но я очень сильно сомневаюсь, что он там получит какой-то гонорар больше, чем за массовку.

- Если вы считаете это системой, может, надо выработать какое-то общее правило – кого можно приглашать на роли, а кого нельзя?

– Надо просто определять: кормишься ты из бюджета – или нет. Есть много патриотов, которые ни копейки не берут из бюджета. Делают много полезных дел – и не позволяют себе оскорблять людей. Народ кормит тебя, а ты позволяешь себе оскорбительно о нём высказываться. Я сам родился в Башкирии, вырос в Уфе, а объездил всю страну. Везде разные люди. В том числе – на периферии. Есть добрые, есть злые. Есть хамоватые, а есть добродушные и отзывчивые. И это не зависит от того, на сколько километров отъехать от Москвы. А если уж говорить про западные ценности, так в той же Канаде в школе преподают, что человек обладает пятью полами.

- Прямо так и преподают?

– Да.

- Вы сами в канадской школе это слышали?

– Да. Там даже были волнения определённые: мусульмане и русские выступали против такой системы. Ну, у них там универсальные ценности, а у нас – свои ценности. Традиционные. Из этих критериев мы и должны исходить.

Беседовала Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»