В Петербурге «полицейские» отобрали у инвалида «Подорожник»

Трое преступников под предлогом визита участкового ограбили жителя Кировского района Петербурга. Содержимое кошелька разочаровало, и оправдать потраченные усилия решили хотя бы кошельком электронным.

Как стало известно «Фонтанке», 48-летний житель квартиры на улице Стойкости открыл дверь нежданным гостям в половине первого дня 27 февраля. Посетителей было трое, один назвался участковым уполномоченным полиции. По всей видимости, это и притупило бдительность. При этом кроме слов подтвердить наличие погон было нечем: все трое были в штатском, с буквально до глаз натянутыми воротами свитеров.

От одного из визитеров хозяин квартиры сразу же получил несколько ударов в лицо, остальные начали обшаривать жилплощадь и карманы. Денег и ценностей не нашлось, предметами интерьера и техникой грабители также не соблазнились. Брать у инвалида 2-й группы было нечего, но уходить с пустыми руками налетчики посчитали глупым.

Полиции потерпевший представил перечень всего из двух пунктов: пенсионная карта и «Подорожник», которые перед уходом прихватили мнимые силовики. Других материальных последствий встреча с преступниками не имела.