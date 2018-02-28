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28.02.2018 09:57

В Петербурге пенсионерка, поднимая упавшую женщину, потеряла полмиллиона

Неравнодушие обернулось для пожилой петербурженки потерей крупной суммы денег. Мошенница использовала старую циничную схему: сделала вид, что упала, и обобрала поспешившую на помощь.

Как стало известно «Фонтанке», около девяти вечера 27 февраля в 34 отдел полиции с заявлением обратилась уроженка Ленинграда 1933 года рождения. Пенсионерку к стражам порядка привела крупная денежная потеря: владелица недосчиталась полумиллиона рублей. По словам пожилой женщины, дело было так: днем она сняла со своей сберкнижки 566 тысяч рублей. Эту сумму заявительница хотела переложить на счет в другом банке. Путь ей предстоял недлинный — перейти из дома №3 по улице Савушкина в дом№1/2. Положив пачку с 500 тысячами во внутренний карман сумки, а остальное спрятав в кошелек, пожилая дама двинулась в путь. 

При входе в офис второго кредитного учреждения случился небольшой казус: в холле упала некая посетительница в черной шубе. Пенсионерка бросилась ее поднимать, попросив о помощи еще и мужчину, стоявшего неподалеку. Инцидент был исчерпан, и петербурженка не придала ему значения. Но уже через несколько минут она обнаружила отсутствие пачки с деньгами в сумке — пропали те самые полмиллиона, что были во внутреннем кармане.

Вспомнить лица упавшей пенсионерка не смогла — она увидела ее только со спины. Помогавшего мужчину следствие тоже считает участником мошенничества, его приметы переданы полиции. Возможно, выйти на след парочки помогут камеры видеонаблюдения.

 


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