В США пользователи не нашли в Google товары со словом «оружие»

Сервис «Google.Покупки» перестал выдавать американским пользователям результаты по запросам со словом «оружие» (gun). На попытки поиска, содержащие gun в любой форме, Google отвечает, что «поиск не дал результатов».

Как пишет 28 февраля Business Insider, из выдачи пропали водяные и клеевые пистолеты, пистолеты для мыльных пузырей, а также группы Sex Pistols и Guns'n'Roses.

В Google заявили, что работают над устранением ошибок, но в подробности вдаваться не стали.

Отметим, что в США принимают меры по ужесточению продажи оружия после стрельбы в школе Флориды, где бывший ученик убил 17 человек. Президент страны Дональд Трамп решил внести изменения в законодательство, которые усилят контроль за оружием.