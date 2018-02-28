Минобороны назвало «чёрными дырами» подконтрольные США территории в Сирии

Для нормализации ситуации в районах Сирии, находящихся под контролем возглавляемой США коалиции, нужны срочные меры со стороны международных организаций. Об этом 28 февраля заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, после громких заявлений об освобождении этих районов от террористов территории превратились в «черные дыры», пишет РБК со ссылкой на ТАСС. Ситуация в них «абсолютно непрозрачна ни для сирийского правительства, ни для международных наблюдателей».

«Эти районы превратились в зоны отдыха для боевиков, где вчерашние бандиты, сменившие черные флаги ИГИЛ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России) на знамена «оппозиционеров», лечатся, набираются сил и перевооружаются, чтобы терроризировать мирное население», — добавил представитель ведомства.

В частности, чрезвычайно сложной остается ситуация в лагере беженцев Эр-Рукбан, который находится в зоне ответственности военной базы Соединенных Штатов в Эт-Танфе. Контролирующие территорию боевики удерживают проживающих там насильно, выезд за пределы зоны, по словам представителя Минобороны, разрешается только тем, чьи родные остаются в качестве заложников. Кроме того, люди не получают медицинскую помощь. «Улучшить ситуацию могли бы гуманитарные конвои и эвакуация нуждающихся в лечении в медучреждения Дамаска, как это делается в отношении тяжелобольных жителей Восточной Гуты», — считает Конашенков.

«Положение мирных жителей Ракки, как мы уже неоднократно подчеркивали, характеризуется как «гуманитарная катастрофа», которую упорно не хотят замечать ее «освободители» из возглавляемой США международной коалиции», — подчеркнул Конашенков.

«Сложившаяся ситуация в Ракке разительно контрастирует с ходом восстановительных работ в Алеппо и других десятках освобожденных от террористов сирийских городов», — добавил он.