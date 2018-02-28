Романтический побег через окно к жениху в Петербурге разбился об Уголовный кодекс

Петербургская школьница сбежала из дома через окно, чтобы жить вместе с возлюбленным. Ее вернули, но счастливого финала в виде свадьбы, очевидно, не будет: любовнику вменяют склонение своей юной партнерши к употреблению наркотиков. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает серьезное наказание.

Как стало известно «Фонтанке» 28 февраля, глубокой ночью 20-го числа родительскую квартиру на улице Политрука Пасечника покинула 15-летняя школьница. Девушка убегала через окно, со второго этажа спускалась по проводу. Уже в начале пятого утра взрослые звонили в полицию, напуганные запиской: «Я плохая, и больше мешать вам не буду».

Через неделю беглянка нашлась. У своего 22-летнего возлюбленного. Как это бывает в подобных случаях, было возбуждено уголовное дело по 134-й статье о сексе с несовершеннолетними. Недавно похожий случай закончился ЗАГСом: взрослый мужчина избежал наказания, женившись на юной возлюбленной. Но в данной ситуации такого финала, скорее всего, не будет: у правоохранительных органов нашлись и более серьезные претензии к ухажеру школьницы. По версии следствия, он склонял девочку к употреблению наркотиков. Это часть 3 статьи 230 УК РФ, грозящей весьма серьезным наказанием для фигуранта: от 10 до 15 лет лишения свободы. Пока мужчина задержан на двое суток.