Уроженцев Чечни в США обвинили в контрабанде оружия под видом кухонной утвари

Выходцев из Чечни арестовали в США за попытку контрабанды оружия и отмывание денег. Мужчины пытались переправить в республику более ста единиц оружия.

Как 27 февраля сообщила прокуратура восточного округа штата Вирджиния, речь идет о двоих жителях Александрии — 28-летнем Тенгизе Садыкове и 27-летнем Эльдаре Резванове.

По данным ведомства, подозреваемые приобрели сотню единиц разобранного огнестрельного оружия, которое хотели переслать в Чечню под видом кухонных принадлежностей. Кому конкретно был предназначен груз, не указано.

Прокуратура отметила, что мужчинам грозит до 20 лет тюремного заключения, однако суд обычно назначает меньший срок.