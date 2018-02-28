Подозреваемым в похищении бизнесмена из «Галереи» добавили нападения на таксистов

Этнической группировке, уличенной в выбивании несуществующего долга с предпринимателя, добавили эпизодов. По версии следствия, преступники в Петербурге специализировались на похищениях, но не пренебрегали и обычным разбоем.

Как стало известно «Фонтанке», одиннадцать задержанных в ночь на 27 февраля являются выходцами из Чечни. Все, как полагает следствие, активные участники преступной группировки, старшему члену которой 40 лет, младшему – 22 года, а одного из них в уголовных кругах знают под прозвищем Спартак. Предполагается, что работали они с ноября 2017 года. В данный момент следователи добавили в список их «достижений» не только бизнесмена, с которого «насобирали» порядка 1,3 млн рублей, но и двух таксистов.

Вооруженные нападения на водителей были совершены в одну ночь с перерывом в пару часов. Так, около полуночи 24 февраля 2018 года таксиста «Везет» рядом с домом №12 по улице Партизана Германа оставили без двух тысяч рублей, пары мобильных телефонов и личных вещей. Спустя три часа на проспекте Обуховской Обороны с преступниками столкнулся другой водитель той же компании. Его лишили шести тысяч рублей и телефона.

Девять предполагаемых членов ОПГ задержаны на двое суток, ещё двое отпущены под обязательство о явке. Всех проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.