Храм гроба Господня в Иерусалиме открыли после протестов

Храм гроба Господня в Иерусалиме вновь открыт для посетителей 28 февраля. В течение трёх дней он был закрыт в знак протеста против налоговой политики городских властей.

Двое мужчин, которые выступали в качестве хранителей ключа церкви, открыли деревянные двери около 4:00 утра, — пишет РБК со ссылкой на Times of Israel. После этого к храму стали стекаться сотни паломников.

Ранее власти Иерусалима отменили освобождение церквей от налогов на коммерческую недвижимость в городе и начали требовать выплаты. Представители церкви назвали это «беспрецедентным нападением на христиан на Святой Земле».

По данным мэра Иерусалима Нира Барката, долг по муниципальному налогу на недвижимость христианских церквей в Иерусалиме достигает 650 млн шекелей (более 185 млн долларов). Искать пути урегулирования будет спецкомиссия, сообщала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.