Новая фамилия не спасла иностранца от статьи о незаконном пересечении границы РФ

Оперативники полицейского центра «Э» задержали иностранца, сменившего фамилию, чтобы вернуться в Россию, несмотря на запрет. План не удался, сотрудники петербургского управления ФСБ возбудили дело о незаконном пересечении госграницы.

Как стало известно «Фонтанке» 28 февраля, в поле зрения правоохранительных органов Петербурга попал 22-летний гражданин Таджикистана Сабзалиев. При внимательном изучении его документов выяснилось, что ранее он носил фамилию Файзалиев и был признан лицом, чье нахождение в РФ нежелательно. Последнее обстоятельство и стало причиной «перевоплощения»: взяв новую фамилию, уроженец Средней Азии вновь приехал в Северную столицу.

Дознание Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по ч.2 ст.322 УК РФ — незаконное пересечение границы РФ лицом, въезд которого заведомо не разрешен. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.