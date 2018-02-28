В аэропорту Аргентины задержали россиянина с наркотиками в чемодане

Россиянин пытался вывезти из Аргентины несколько килограммов наркотиков в чемодане. Мужчину задержали в аэропорту Буэнос-Айреса.

Как сообщила 28 февраля в своем Facebook министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, гражданин России вылетал из аэропорта Эсейса. В его чемодане полицейские нашли почти четыре килограмма кокаина, спрятанных в двойное дно. Министр добавила, что после обнаружения почти 400 килограммов кокаина в российском посольстве, власти республики усилили контроль в стране.

Имя и возраст россиянина Патрисия Буллрич не сообщила, однако газета Clarin узнала, что ему 50 лет.

В воскресенье, 25 февраля, мужчина пытался вылететь в немецкий Франкфурт рейсом авиакомпании Lufthansa.