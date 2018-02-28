В аэропорту Аргентины задержали россиянина с наркотиками в чемодане
Россиянин пытался вывезти из Аргентины несколько килограммов наркотиков в чемодане. Мужчину задержали в аэропорту Буэнос-Айреса.
Как сообщила 28 февраля в своем Facebook министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, гражданин России вылетал из аэропорта Эсейса. В его чемодане полицейские нашли почти четыре килограмма кокаина, спрятанных в двойное дно. Министр добавила, что после обнаружения почти 400 килограммов кокаина в российском посольстве, власти республики усилили контроль в стране.
Имя и возраст россиянина Патрисия Буллрич не сообщила, однако газета Clarin узнала, что ему 50 лет.
В воскресенье, 25 февраля, мужчина пытался вылететь в немецкий Франкфурт рейсом авиакомпании Lufthansa.
Справка:
Напомним, на территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 кг). Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев» - пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать, где они. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева.
В результате в декабре 2017-го и в феврале 2018 года были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве.
Андрея Ковальчука считают предполагаемым организатором контрабандного канала. Он был объявлен Россией в международный розыск еще в январе 2018-го.
СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили подлинность снимков, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж и подделку.