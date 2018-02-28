В управлении МВД по Красноярскому краю идут обыски

Обыски проходят в управлении министерства внутренних дел по Красноярскому краю 28 февраля. Мероприятия связаны с уголовным делом в отношение заместителя руководителя краевого главка Александра Кузнецова,

Вторым фигурантом дела о превышении полномочий стал бывший заместитель начальника тыла Андрей Петрученя.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе главного управления МВД России по Красноярскому краю, в 2012 году краевой главк заключил контракт на строительство изолятора временного содержания. Сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России и ОРЧ СБ ГУ МВД России установили, что по контракту были оплачены фактически невыполненные работы. По данным СМИ, цена контракта была 200 миллионов рублей, а исполнен он был лишь на 10 миллионов.

Данную деятельность в тот период контролировали Александр Кузнецов и Андрей Петрученя.

«Позднее в отношении руководителя строительной фирмы было возбуждено уголовное дело, его приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Материалы проверки еще в 2015 году были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», – добавили в пресс-службе.