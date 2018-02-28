Дмитрий Рогозин отказался не только от племянника, но и от фейсбука

Вице-премьер Дмитрий Рогозин удалил свою личную страницу в фейсбуке после того, как ему пришлось отказаться от племянника.

Вечером 27 февраля перестала открываться страница чиновника в фейсбуке. Свой твиттер Рогозин закрыл для широкого читателя — теперь, чтобы ознакомиться с сообщениями чиновника, придется попросить у него доступ. На радикальные меры по закрытию своих соцсетей вице-премьер по «оборонке» пошел после публикации «Новой газеты». Издание утверждало, что племянник Рогозина Роман якобы занимал руководящие посты в предприятиях военно-промышленного комплекса. И провалил крупный оборонный проект.

Дмитрий Рогозин заявил, что никаких племянников у него нет и никогда не было. Правда, немедленно обнаружились многочисленные сообщения в соцсетях самого вице-премьера, который раньше гордился достижениями «родного племянника Романа». Теперь Рогозин называет его не иначе как «дальним родственником». Видимо, и сам вице-премьер понял, что оправдания выглядят сомнительно — и решил просто больше ничего не сообщать изумленным читателям.