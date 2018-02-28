Смерть петербуржца в отделе полиции попала на видео

Следственный комитет Невского района располагает записью последних минут жизни 34-летнего петербуржца в отделе полиции. Рустам Клычев найден мертвым в камере, где установлено устройство видеофиксации.

Как стало известно «Фонтанке» 28 февраля, следствие детально восстановило обстоятельства задержания Клычева полицейскими. Его привезли нетрезвым с проспекта Солидарности в 23-й отдел Невского УМВД на улице Дыбенко в полседьмого вечера 21 февраля. Полчаса заняло оформление документов, к семи петербуржца проводили в двухместную камеру. В ней находился другой человек, тоже задержанный за распитие.

Камеру полицейские проведали через пару часов, в начале десятого вечера. Клычев был мертв, обстановка указывала на добровольное удушение. Его сосед спал и, разбуженный, ничего толком пояснить не мог.

По данным «Фонтанки», предварительную версию самостоятельности поступка петербуржца видео подтверждает. Запись приобщена к уголовному делу о халатности (статья 293 УК).

В материалах дела также есть ссылка на социальные трудности покойного. Недавно он потерял работу, начались проблемы с исполнением кредитных обязательств. Стал выпивать, мрачнел. Родня живет в Пензенской области. У него остались двое детей, в том числе десятимесячная дочь.

История Клычева привлекла общественное внимание не только смертью в отделе, но и прямой трансляцией, которую он через соцсеть вел из автозака после задержания. Он демонстрировал поврежденную ногу и утверждал, что был избит полицейскими.