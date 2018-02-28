Переход с «Достоевской» на «Владимирскую» разблокировали перед закрытием метро

После проверки безопасности сняли ограждения с перехода между станциями метро «Достоевская» и «Владимирская» в Петербурге в ночь на 28 февраля.

Как сообщили в пресс-службе подземки, оперативные службы закончили осматривать забытые вещи, взрывоопасных предметов не нашли. С 0.18 переход открыли для пассажиров.

«Владимирская» уже закрыта на вход, выход со станции будет работать до 0.45. А на «Достоевскую» прекратили пускать пассажиров с 20.00.