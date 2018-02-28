Казанский стрелок задержан

Полиция задержала устроившего стрельбу в доме на улице Авангардной в Казани вечером 27 февраля. Предполагаемый сообщник злоумышленника убит в ходе перестрелки.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. На месте инцидента работают следователи. Возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным СК, сотрудник СОБР скончался на месте при попытке задержать стрелка, кроме того госпитализирован полицейский. Как ранее сообщали местные СМИ, ранение получил участковый, который прибыл на место происшествия одним из первых. Кроме того, журналисты писали об одном пострадавшем гражданском, его жизнь, по предварительной информации, вне опасности.

Видео из официального telegram-канала Следственного комитета РФ:

По данным местных СМИ, одним из стрелявших был 34-летний Александр Петров, его называют «известным дебоширом». По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения.