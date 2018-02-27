СМИ: При стрельбе в Казани погибли два человека

В результате стрельбы в жилом доме в Казани погибли двое человек.

Об этом 27 февраля вечером сообщают информагентства со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. В больнице скончался сотрудник Росгвардии, который был ранен при попытке задержать стрелка. Эту информацию подтвердили местным журналистам в МВД Татарстана. Кроме того, по неподтвержденным данным, после госпитализации умер еще один человек. Также ранение в ногу получил участковый, который одним из первых прибыл на место происшествия.

По информации издания «БИЗНЕС Online» стрелков могло быть двое. Один из них — 34-летний Александр Петров, которого называют «известным дебоширом». По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Телеграм-каналы, связанные с силовиками, сообщают, что его ликвидировали при задержании. Второй стрелок, по данным издания, забаррикадировался в доме, идет операция по его задержанию. В Следственном комитете сообщили, что управление по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст.105 (убийство двух и более лиц) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).