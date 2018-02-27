Обвиняемого в подрыве «Перекрестка» переведут в спецблок «Крестов»

В Петербурге суд продлил стражу единственному фигуранту дела о теракте в магазине «Перекресток». Дмитрия Лукьяненко после психиатрической экспертизы изолируют от других арестантов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 27 февраля Калининский суд продлил меру пресечения Лукьяненко, обвиняемого по статье 205 УК «Террористический акт», до 25 мая 2018 года.

Суд указал местом содержания фигуранта следственный изолятор № 4 на улице Академика Лебедева. По данным «Фонтанки», это временно. На днях медики городской психиатрической больницы № 6 завершили экспертизу Лукьяненко и пришли к выводу, что он подлежит госпитализации в профильный стационар ввиду невменяемости.

Обследование длилось с 24 января по 21 февраля, и этого времени специалистам хватило, чтобы заметить признаки непрерывной параноидной шизофрении. Она может выражаться в бесконтактном воздействии на человека, который слышит голоса, вынужден им подчиняться. В противном случае он чувствует физическую боль, воспринимаемую как наказание за ослушание.

Скорее всего, обвиняемый не будет подлежать уголовной ответственности. С учетом мнения врачей Дмитрия Лукьяненко переведут в психиатрическое отделение новых «Крестов» в Колпино, тем самым оградив от других подследственных. В будущем к нему могут быть применены принудительные меры медицинского характера.

В Петербурге есть пример жительницы Купчино Тамары Самсоновой. Мужчины, с которыми она жила, бесследно исчезали. Достоянием следствия стал дневник Самсоновой с описанием десятка убийств. Ей вменили одно. Врачи установили параноидную шизофрению, женщина отправлена на принудительное лечение. По аналогичным мотивам от ответственности освобождена столичная няня Гюльчехра Бобокулова, в феврале 2016 года задушившая и обезглавившая, по версии следствия, четырехлетнюю девочку. В суде Бобокулова объяснила убийство командой стороннего голоса. Это предположение подтвердили врачи. По их мнению, преступление совершено в состоянии невменяемости из-за приступообразной параноидной шизофрении.