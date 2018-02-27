WADA подтвердила возможный запрет на международные соревнования в России
Менеджер Всемирного антидопингового агентства (WADA) по связям с общественностью Мэгги Дюранд подтвердила, что Россия может лишиться прав на проведение международных спортивных турниров.
Об этом 27 февраля пишет «Газета.ру». В ответе на запрос издания сообщается: «В соответствии с внесенным в кодекс поправками, утвержденными советом учредителей WADA в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации будут обязаны осуществлять прием заявок на проведение чемпионатов мира и других международных событий только из стран, где правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу». Больше никаких уточнений в WADA не предоставили. Ранее в СМИ обратили внимание на то, что новая редакция кодекса WADA не позволит России проводить международные соревнования под эгидой этой организации.
Напомним, в ноябре 2017 года WADA отказалось восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), так как Москва не признала безоговорочно «доклад Макларена» о системе допинга в России. Таким образом, пока РУСАДА лишена прав, Россия будет лишена международных соревнований. Под вопросом оказалось проведение нескольких турниров — в том числе, этапа «Формулы-1» в Сочи.
Справка:
В начале декабря 2017-го Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Олимпийский комитет России и объявил, что к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане будут допущены только «чистые» российские спортсмены, не замешанные в употреблении допинга. Решение было принято на основании доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами и существовании в России системы государственной поддержки употребления допинга. Москва справедливость доклада признать отказалась, заявив, что все случаи употребления допинга носили индивидуальный характер. Российским спортсменам разрешили выступать на Играх под нейтральным флагом и пообещали поддержку. О том, как международные спортивные власти и Россия дошли до этой ситуации, «Фонтанка» подробно писала ранее.