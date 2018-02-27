Житель Казани открыл стрельбу в доме, есть пострадавшие

Неизвестный забаррикадировался в одной из квартир на улице Авангардная в Казани и открыл стрельбу вечером 27 февраля.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, стрельба началась в подъезде,стрелок находится в состоянии алкогольного опьянения. Местное издание «БИЗНЕС Online» пишет, что, по предварительной информации, ранено три человека, один из них участковый, который пытался остановить агрессора.

На место инцидента прибыли оперативные службы. По данным СМИ, стрелка обезвредили сотрудники Росгвардии.