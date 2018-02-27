Преемник Евгении Васильевой в Минобороны задержан по подозрению в получении взятки

Военные следователи задержали начальника ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны. Его подозревают в получении взятки в 5 млн рублей.

Об этом со ссылкой на собственные источники 27 февраля сообщает РБК. По информации издания, сотрудника Минобороны задержали с поличным при получении наличных утром 27 февраля.

«Это деньги за содействие в реализации имущества Минобороны в Москве», — пояснил источник.

В военном ведомстве отказались комментировать данную информацию. На сайте Минобороны сообщается, что начальником Центрального территориального управления имущественных отношений является подполковник Андрей Нежигай.

Некоммерческая организация занимается учетом, управлением, а также контролем над использованием и сохранностью имущества российских вооруженных сил. Учреждение подчиняется департаменту имущественных отношений Минобороны.

Напомним, в 2012 году главу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву задержали по обвинению в коррупции. В 2015 году она была осуждена за мошенничество и легализацию средств, полученных от продажи имущества предприятия «Оборонсервис», которое находилось в подчинении министерства. Ее приговорили к пяти годам колонии, но уже через 34 дня она была условно-досрочно освобождена. Бывший министр обороны также оказался под следствием, но дело было закрыто, так как он попал под амнистию в связи с 20-летием Конституции РФ.