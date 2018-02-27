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27.02.2018 22:15

Замешанный в кокаиновом скандале Ил-96 доставил главу Совбеза РФ в Таиланд, где арестована Настя Рыбка

Глава Совета безопасности России Николай Патрушев прилетел в Таиланд, где содержится арестованная за подпольный секс-тренинг Настя Рыбка. Российскую делегацию доставил участник кокаинового скандала — самолет управделами президента Ил-96 с бортовым номером RA-96023.

Как сообщает вечером 27 февраля пресс-служба Совбеза, Николай Патрушев прибыл в Таиланд на двустороннюю встречу по вопросам безопасности для обсуждения углубления отношений государств, отдельное внимание уделено безопасности российских туристов.

В визите совершенно случайно и исключительно символически сошлись темы секса и наркотиков. В тюрьму Паттайи накануне помещена героиня расследования Навального Настя Рыбка, она же Анастасия Вашукевич. Девушку подозревают в организации нелегального тренинга по достижению плотских успехов. В мастер-класс наверняка могли войти ее воспоминания по завоеванию миллиардера Дерипаски, которое стало отправной точкой одного из последних расследований Навального.

Свободу Насте Рыбке приезд российской делегации, вероятно, не обещает. Даже несмотря на ее угрозы выдать западным СМИ тонкости вероятного вмешательства России в американские выборы.

С другой стороны, визит привлек внимание средством передвижения. Судя по всему, делегацию доставил в Таиланд самолет с бортовым номером RA-96023. Об этом свидетельствуют данные трекера Flightradar24. Ил-96 вылетел из Москвы накануне вечером и приземлился в десять утра 27 февраля по времени Бангкока.

RA-96023 принадлежит специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Она остановила переброску 389 килограммов кокаина, доставить который, уверены в следствии, планировалось в Россию тем самым бортом. Сегодня аргентинские силовики подтвердили подлинность снимков, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж и подделку

Из истории опубликованных на Flightradar24 перелетов RA-96023 можно предположить, что Николай Патрушев пользовался самолетом и ранее. Например, 31 января – 2 февраля Ил-96 гостил в Израиле, где в те самые дни, как следует из отчета пресс-службы Совбеза, Патрушев находился с рабочим визитом. Других официальных лиц России самолет тоже перевозит.


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