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27.02.2018 21:53

«Транснефть-Балтика» добилась снижения числа криминальных врезок в 2017 году

В 2017 году число криминальных врезок на продуктопроводах «Транснефть-Балтики», по которым идет перекачка дизеля, снизилось до 56, рассказал на пресс-конференции гендиректор компании Юрий Богатенков.

В 2016 году криминальных врезок было 78, в 2017-м – 56, а за январь-февраль этого года – только 4. «В 2017 году мы, наконец-то, ушли с первого места по количеству криминальных врезок», – заявил Богатенков.

Компания сумела наладить работу с правоохранительными органами. А также – улучшила диагностику. «Мы выпускаем диагностический снаряд и видим все подключения, которые появляются», – привел пример глава «Транснефть-Балтики».

Ущерб от хищений компания взыскивает через суд. Всего в прошлом году в результате кражи нефтепродуктов ООО «Транснефть–Балтика» был причинен ущерб в 46 миллионов рублей, из которых 17 миллионов было возмещено. Часть исков еще рассматривается или готовится к подаче в суд.


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Госстройнадзор Ленинградской области выдал «Полис Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию дома №7 в ЖК «Вернисаж» в Кудрово. Передача ключей по ДДУ будет осуществляться до конца июня 2018 года
YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00
Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону
Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
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