«Транснефть-Балтика» добилась снижения числа криминальных врезок в 2017 году

В 2017 году число криминальных врезок на продуктопроводах «Транснефть-Балтики», по которым идет перекачка дизеля, снизилось до 56, рассказал на пресс-конференции гендиректор компании Юрий Богатенков.

В 2016 году криминальных врезок было 78, в 2017-м – 56, а за январь-февраль этого года – только 4. «В 2017 году мы, наконец-то, ушли с первого места по количеству криминальных врезок», – заявил Богатенков.

Компания сумела наладить работу с правоохранительными органами. А также – улучшила диагностику. «Мы выпускаем диагностический снаряд и видим все подключения, которые появляются», – привел пример глава «Транснефть-Балтики».

Ущерб от хищений компания взыскивает через суд. Всего в прошлом году в результате кражи нефтепродуктов ООО «Транснефть–Балтика» был причинен ущерб в 46 миллионов рублей, из которых 17 миллионов было возмещено. Часть исков еще рассматривается или готовится к подаче в суд.