В Вашингтоне перед российским посольством открыли площадь имени Немцова

В США прошла церемония открытия площади имени Бориса Немцова. Как сообщает 27 февраля The Hill, на церемонию пришли около ста человек. В мероприятии приняли участие члены конгресса США, представители госдепартамента, законодательного собрания Вашингтона и администрации, российской диаспоры, а также дочь Бориса Немцова Жанна.

Big crowd gathered for unveiling of Boris Nemtsov plaza in honor of the slain Russian dissident. It’s right in front of the Russian embassy pic.twitter.com/uzSUfk6zc1