В Вашингтоне перед российским посольством открыли площадь имени Немцова

В США прошла церемония открытия площади имени Бориса Немцова. Как сообщает 27 февраля The Hill, на церемонию пришли около ста человек. В мероприятии приняли участие члены конгресса США, представители госдепартамента, законодательного собрания Вашингтона и администрации, российской диаспоры, а также дочь Бориса Немцова Жанна.

Big crowd gathered for unveiling of Boris Nemtsov plaza in honor of the slain Russian dissident. It’s right in front of the Russian embassy pic.twitter.com/uzSUfk6zc1 — Fenit Nirappil (@FenitN) 27 февраля 2018 г.

Табличку Boris Nemtsov Plaza установили прямо напротив главного входа в посольство России в США. Напомним, идея переименовать часть проспекта Висконсин авеню появилась еще в 2017 году. Ее инициатором стал сенатор-республиканец Марк Рубио.

Бориса Немцова застрелили в Москве на Большом Москворецком мосту вечером 27 февраля 2015 года. В июле 2017-го суд признал убийцей бывшего замкомандира чеченского батальона «Север» Заура Дадаева — он получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники получили сроки от 11 до 19 лет.