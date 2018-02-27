В Вашингтоне перед российским посольством открыли площадь имени Немцова
В США прошла церемония открытия площади имени Бориса Немцова. Как сообщает 27 февраля The Hill, на церемонию пришли около ста человек. В мероприятии приняли участие члены конгресса США, представители госдепартамента, законодательного собрания Вашингтона и администрации, российской диаспоры, а также дочь Бориса Немцова Жанна.
Big crowd gathered for unveiling of Boris Nemtsov plaza in honor of the slain Russian dissident. It’s right in front of the Russian embassy pic.twitter.com/uzSUfk6zc1— Fenit Nirappil (@FenitN) 27 февраля 2018 г.
Табличку Boris Nemtsov Plaza установили прямо напротив главного входа в посольство России в США. Напомним, идея переименовать часть проспекта Висконсин авеню появилась еще в 2017 году. Ее инициатором стал сенатор-республиканец Марк Рубио.
Открыли https://t.co/bCw31cf58i pic.twitter.com/6ajuWf9deJ— Алексей Венедиктов (@aavst) 27 февраля 2018 г.
Бориса Немцова застрелили в Москве на Большом Москворецком мосту вечером 27 февраля 2015 года. В июле 2017-го суд признал убийцей бывшего замкомандира чеченского батальона «Север» Заура Дадаева — он получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники получили сроки от 11 до 19 лет.