Полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета управделами президента РФ, засветившегося в «кокаиновом скандале»
Фотографии из «кокаинового дела», на которых заметили самолет с бортовым номером летного спецотряда «Россия», – подлинные. Об этом представители полиции Аргентины 27 февраля сообщили РБК.
«Опубликованный фотоматериал является официальным, и он присутствует в материалах следствия», — заявили силовики.
Ранее полиция опубликовала фото самолёта, на которых четко виден номер 96023, он совпадает с номером Ил-96 СЛО «Россия» (занимается перевозкой первых лиц государства). Напомним, официальный представитель управделами президента России Елена Крылова сообщила, что этот лайнер не принимал участия в перевозке «наркотиков» и намекнула на то, что снимок мог быть фальсифицирован.
Справка:
Напомним, в декабре 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил на складе дипломатической миссии 12 чемоданов с почти 389 кг кокаина. Он сообщил о находке главе министерства внутренних дел Аргентины Патрисии Буллрич. Вскоре полицейские изъяли наркотик, заменили его мукой и организовали круглосуточное скрытое наблюдение за «товаром». Аргентинская полиция проводила операцию совместно с российскими правоохранителями.
Преступники не забирали товар около года, так как один из них лишился работы в российском посольстве, что не позволило им отправить товар дипломатической почтой. По данным Clarin, в деле фигурировал только один бывший сотрудник российского посольства — Али Абьянов. Так как преступникам не удалось найти другой канал поставки, спустя почти год Абьянов попросил вернуть его вещи в Москву курьерской службой посольства. Груз в итоге оказался в Москве. Двое участников группировки — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — были арестованы при попытке забрать чемоданы. Одновременно был арестован Абьянов. В Аргентине также были арестованы офицер полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, который предположительно закупил наркотик, и Александр Чикало, сотрудник аэропорта, который организовал доставку чемоданов. Шестым участником схемы был, предположительно, сотрудник посольства России в Германии Андрей Ковальчук. Сам Ковальчук через СМИ сообщил, что сумки действительно его, но в них якобы должны были храниться кофе, сигары и коньяк.