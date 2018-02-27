Полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета управделами президента РФ, засветившегося в «кокаиновом скандале»

Фотографии из «кокаинового дела», на которых заметили самолет с бортовым номером летного спецотряда «Россия», – подлинные. Об этом представители полиции Аргентины 27 февраля сообщили РБК.

«Опубликованный фотоматериал является официальным, и он присутствует в материалах следствия», — заявили силовики.

Ранее полиция опубликовала фото самолёта, на которых четко виден номер 96023, он совпадает с номером Ил-96 СЛО «Россия» (занимается перевозкой первых лиц государства). Напомним, официальный представитель управделами президента России Елена Крылова сообщила, что этот лайнер не принимал участия в перевозке «наркотиков» и намекнула на то, что снимок мог быть фальсифицирован.