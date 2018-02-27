В 2018 году «Транснефть-Балтика» снизит экспорт нефти на 20%

В 2018-м через порты Приморск и Усть-Луга будет экспортировано 62 млн тонн нефти. Это на 14,7 млн тонн меньше объемов прошлого года, рассказал 27 февраля на пресс-конференции Игорь Кацал, заместитель вице-президента ПАО «Транснефть». Зато экспорт дизельного топлива в этом году вырастет на 15%.

Экспорт нефти на Новополоцкий НПЗ в Белоруссии в этом году также снизится — на 1 млн тонн. «Объем перекачки по западным направлениям снижается по двум причинам. Первая – это перераспределение нефти в восточном направлении в связи с запуском и реализацией второго этапа расширения нефтепровода ВСТО-1 (нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан») в направлении «Мохэ—Дацин» (Китай). Наш трубопроводный переход на Китай заработал в полную мощность. Вторая причина – снижение объемов сдачи нефти в систему», – объяснил Кацал.

В январе-феврале этого года нефтяные компании снизили сдачу нефти для перекачки на 1,42 млн тонн по сравнению с началом 2017-го. «По факту в 2017 году объем сдачи в систему был снижен на 6 млн тонн по сравнению с 2016-м годом. Приблизительно такой же уровень мы ожидаем в этом году», – сказал заместитель вице-президента «Транснефти».

Вместе с тем экспорт дизеля через Приморск в этом году должен вырасти с 15,9 до 18,3 млн тонн. В первом квартале этого года «Транснефть» завершит реконструкцию инфраструктуры в рамках проекта «Север-25». Это позволит в 2019 году нарастить перекачку нефтепродуктов до 20 млн тонн в год, а в 2020-м – выйти на проектную мощность. В планах – 24,5 млн тонн.