Города Германии закроют для «дизеля»

Дизельным автомобилям класса ниже Евро-4 власти могут запретить въезд в города. Решение в пользу экологии принял Федеральный административный суд в Лейпциге.

«Зеленые» зоны могут возникнуть уже с 1 сентября 2018 года. Как стало известно 27 февраля, это будет лишь переходный период. В 2019-м города смогут вводить запрет на перемещение по своей территории дизельным машинам на Евро-5. Решение это может коснуться в общей сложности 10 миллионов человек.

О том, каким образом власти будут определять нарушителей, как автомобилист может избежать запрета и что в России разрабатывают во имя экологии и наказания для нерадивых автомобилистов, читайте на «Водителе Петербурга».