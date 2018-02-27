Координатор «Открытой России» в Петербурге арестован на 25 суток

В Петербурге арестовали регионального координатора «Открытой России». Андрей Пивоваров отправлен в спецприемник на 25 суток.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 27 февраля Смольнинский суд признал Пивоварова виновным в правонарушении, предусмотренным частью 8 статьи 20.2 КоАП.

«Назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток», – уточнили в пресс-службе.

Часть 8 предусматривает арест за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Пивоварову вменили акцию в поддержку забастовки избирателей 28 января на площади Пролетарской Диктатуры. Его задержали сотрудники Центра «Э» сегодня днем, доставили в 76-й отдел полиции и оттуда проводили в Смольнинский суд.

Защитник арестованного Андрей Давыдов сообщил «Фонтанке», что просил Смольнинский суд прекратить дело в связи с отсутствием события правонарушения. По его словам, нет ни одного доказательства, что сотрудники полиции на площади Пролетарской Диктатуры уведомляли собравшихся о незаконности мероприятия.