В Петербурге прекращает выпуск еще одна газета

Газета «Мой район» перестанет выходить в бумажном формате со 2 марта, об этом «Фонтанке» 27 февраля рассказала гендиректор ООО "Мой район-СПб" Гульнара Шаразыкова. При этом сайт издания продолжит работу.

«Мы действительно идем к этому решению, – сказала Гульнара Шаразыкова. – Дело в том, что сегодня на рынке бесплатной информационной прессы отсутствует нормальная конкуренция. Ряд газет получает господдержку, мы – нет. Считаю, что это несправедливо и неправильно. «Мой район» сейчас переживает сложное время. Мы сократили количество версий газеты до шести. В последний раз вышло три версии, но в них были представлены все 18 районов города, по несколько районов на версию. Сайт газеты MR7 продолжит работу, и оперативные журналистские материалы будут публиковаться там. В наших планах сменить формат печатного издания — один-два раза в месяц делать тематические спецвыпуски с использованием печати высокого качества. Надеемся, это поможет нам привлечь новых рекламодателей и расширить нашу читательскую аудиторию».

Сеть районных газет «Мой Район» выходит с 7 февраля 2002 года в формате А3 общим тиражом до 320 тысяч экземпляров. Распространяется бесплатно на фирменных стойках в более чем 800 точках в Санкт-Петербурге.

В 2013 году владельцем половины долей ООО «Региональные независимые газеты Северо-Запада», которое занимается изданием газеты «Мой район», стал издатель Алексей Разоренов.

В августе 2015 года издатели вели переговоры с менеджментом метрополитена о возможности распространения издания «Мой район» в подземке. Однако, по их заверению, уже после того, как договор был заключен, после звонка из Смольного намерения остались на бумаге. Кроме того, с 2013 года издатели «Моего района» через суды и УФАС безуспешно пытались обжаловать проведение конкурса комитетом по печати, в результате которого субсидию городского правительства на выпуск бесплатной газеты традиционно получал «Петербургский дневник». Медиаменеждеры "МР" говорят, что конкурсные условия прописаны таким образом, что их невозможно выполнить иным СМИ.

В 2017 году одним из заметных событий в жизни петербургских СМИ стал конфликт между спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым и журналистом MR7 Сергеем Кагермазовым. Председатель парламента предложил отправить журналисту послужить в армии. Журналист заявил, что таким образом парламентарий отвечает ему на критические публикации.