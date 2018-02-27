Как паспорт дочери ректора Горного превратился в бумажку

Василеостровский районный суд вышел на международный уровень: в Петербурге превратили в недействительный российский паспорт гражданки Польши, дочери ректора Горного, считающейся в России бежавшей и пропавшей одновременно. Из материалов дела также стало очевидно, что Ольга Литвиненко больше не Ольга и не Литвиненко.

Василеостровский районный суд вынес решение о признании недействительным заграничного и внутреннего паспортов гражданки России Ольги Литвиненко. Заявителем выступил ее бывший гражданский супруг, побоявшийся, что не получит от дочери включенного в список Forbes ректора вуза алиментов. Под руку попали и сотрудники российского консульства в Испании. В отношении них проведут проверку.

Суд принял свое решение еще в январе, в феврале адвокаты дочери ректора Горного университета, ранее известной под именем Ольги Литвиненко, обжаловали решение судьи районного суда Петербурга Галины Быстровой. На дату подготовки статьи апелляция не принята к рассмотрению – защитников попросили исправить неточности до 5 марта. Если адвокаты успеют в срок, то вторая инстанция пройдет уже после президентских выборов.

Речь идет о деле по иску бывшего гражданского мужа Ольги. Еще осенью 2017 года он попросил признать недействующим заграничный паспорт дочери акционера «Фосагро», ректора Горного Владимира Литвиненко. В решении Василеостровского районного суда говорится, что Ольга Литвиненко вместе с сыном в декабре 2010 года покинула Российскую Федерацию, а в апреле 2014 года получила польский национальный паспорт на другую фамилию. По просьбе госпожи Литвиненко, которая говорит, что опасается новых преследований, «Фонтанка» не указывает ее нового имени, хотя оно и фигурирует в решении суда и, конечно же, известно участникам семейного конфликта. Но для удобства повествования предположим, что дочь ректора Горного университета получила документ на имя Эвелины Шифенберг.

В декабре 2016 года Эвелина обратилась в испанское консульство, чтобы поменять российский заграничный паспорт. Документ Шифенберг тогда попросила выдать на старую фамилию Литвиненко, о смене имени в консульской анкете не упомянула. Впрочем, если верить решению суда, первоначально мужчину заинтересовало не это. В мае 2017 года, по его данным, экс-Литвиненко сама обратилась в местную администрацию МО «Белоостров», чтобы узнать судьбу старшей дочери, живущей с бабушкой и дедушкой. Ее она называет похищенной. Из этого обращения бывший супруг и узнал о смене паспорта, ранее через адвокатов он выяснил, что Литвиненко в Польше сменила имя и фамилию, сопоставив эти два события, он забеспокоился, каким образом и кто ему будет выплачивать алименты за дочь. Кроме того, бывший муж Литвиненко обратился к уполномоченному по правам ребёнка Светлане Агапитовой, ее он попросил узнать место жительства бывшей жены и младшего сына.

Защитники семьи и детства не отказали: по его просьбе был направлен запрос в испанское консульство. Правда, ответ оттуда не устроил: в Испании не знали, где находится дочь ректора Горного. Ничего не оставалось, как идти в суд.

Судя по материалам дела, экс-супруг опасался, как бы смена имени не дала возможность Литвиненко-Шифенберг уклониться от уплаты алиментов. Более того, в мае 2017 года уже был долг с ее стороны – 220 тысяч рублей. Суд же пришел к выводу, что в случае смены имени гражданин должен заменить все свои документы на новое имя, иначе недействительны. В качестве довода судья Быстрова указала, что паспорт гражданина Польши является официальным документом и в Российской Федерации. То есть при замене заграничного паспорта РФ в Испании Литвиненко должна была сообщить о смене фамилии, получить его уже на новую фамилию Шифенберг, а еще и заменить российский внутренний паспорт. На этом основании 18 января суд признал недействительным загранпаспорт Литвиненко, выданный в 2017 году, и ранее полученный внутренний паспорт.

Не простил экс-супруг, а за ним и суд, и заведующего консульским отделом в Испании госслужащего Константинова за то, что тот не выдал адрес жительства бывшей супруги омбудсмену Светлане Агапитовой. В ходе процесса суд выяснил, что за год до этого Литвиненко при замене паспорта указывала контактный адрес в консульской анкете. А значит, посчитала судья, Константинов скрыл информацию, что может быть нарушением Уголовного кодекса РФ. Определением суд попросил Следственный комитет провести проверку. Еще одно определение было отправлено туда же, но уже в отношении самой Литвиненко (ее суд по-прежнему именует по фамилии отца). По мнению судьи Быстровой, неуплата ею алиментов может рассматриваться как уголовно наказуемое деяние и также подлежит дополнительной проверке.

Сама же Литвиненко-Шифенберг в разговоре с «Фонтанкой» заверила, что платит все алименты и может даже показать квитанции: «Я их все аккуратно храню». Она уверена, что действия «биологического отца ее ребенка» координируются Владимиром Литвиненко. Ректора Горного Ольга обвиняет в том, что тот забрал у неё дочь и не даёт с ней видеться: «Все это делается для того, чтобы не дать мне ее вернуть».

В апелляции юристы Ольги Литвиненко намерены настаивать на том, что в российских законах нет запрета на то, чтобы иметь второе гражданство, и нет запрета на то, чтобы имя в паспорте иного государства не совпадало с ФИО в российском паспорте. «Таких ситуаций через одну – посмотрите, наши граждане уезжают в Америку, женятся там, меняют фамилию. Или же транскрипция может по-другому быть оформлена. Никогда таких прецедентов не было», – уверяет Литвиненко.

Литвиненко также подчеркивает, что участие в истории омбудсмена Светланы Агапитовой, написавшей запрос в консульство, по ее мнению носит оттенок конфликта интересов: петербургская уполномоченная по защите прав детей имеет совместный благотворительный фонд вместе с ректором Горного.

При этом Литвиненко напоминает, что, согласно возбужденному в 2011 году уголовному делу, она до сих пор имеет статус похищенной, что делает ситуацию еще абсурднейНапомним, что семейная ссора ректора Горного Владимира Литвиненко и его дочери Ольги, депутата петербургского ЗакСа 3-го созыва, уже не первый год отражается в криминальных и судебных хрониках. В 2011 году Владимир Литвиненко объявил ее в розыск. Сама Ольга обвинила своего отца в похищении внучки и посягательствах на второго ребенка, по ее словам, ради защиты сына она и покинула Россию. В течение следующих лет пять ее помощников в Законодательном собрании были осуждены по разным поводам – от мошенничества до убийства. Одна из помощниц получила уголовную статью и штраф за нападение на полицейского при задержании. Летом 2017 года Ольга Литвиненко вступила в движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского и выступила с публичной критикой своего отца. Спустя полгода стало известно о назначении ректора Горного в петербургский избирательный штаб Владимира Путина.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»